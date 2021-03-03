ЕС хочет ввести новые санкции против России из-за Крыма

Фото: Архив "КП"

Представители государств-членов Евросоюза обсудят ситуацию с возможным нарушением прав человека в Крыму. Такое заявление сделал глава Евросовета Шарль Мишель, который сейчас находится с визитом на Украине.

- На европейском уровне мы приняли новый санкционный режим на основе этой важной темы - защиты прав человека - и впервые внедрили санкции за такие нарушения. Мы будем проводить обсуждение на европейском уровне со всеми главами государств, чтобы оценить ситуацию и чтобы сделать четкие шаги. И это касается защиты наших интересов: мы хотим играть мощную роль для обеспечения большей безопасности и стабильности, - отметил Шарль Мишель.

Таким образом он ответил на вопрос, насколько возможно применить механизм санкций по Алексею Навальному к России за якобы «нарушения» в Крыму.

Председатель Евросовета заявил, что одна из целей визита на Украину - оценка ситуации. Это может сыграть роль во время принятия решения в ЕС.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50