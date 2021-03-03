Зеленский призвал Евросоюз ввести новые санкции против России из-за Крыма

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз усилить антироссийские санкции. Это, по его мнению, будет действенным шагом на пути к «возвращению» Крыма.

- Нужны более действенные международные шаги. Вопрос Крыма должен быть вынесен на международную повестку дня. Недавно ЕС принял новый санкционный режим за нарушение прав человека. В связи с этим я предложил ввести такие же санкции против тех, кто осуществляет беспредел на оккупированном полуострове, - заявил Зеленский украинским СМИ.

Глава украинского государства отмечает, что санкции могли бы стать «мощным вкладом Брюсселя в деятельность Крымской платформы».

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