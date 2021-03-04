Погода в Крыму на 4 марта: без осадков и тепло до + 10

В Севастополе днем тепло до +9°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

4 марта Крымском полуострове, как обещают синоптики, станет чуть теплее.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 17 м/с. Температура воздуха днем +7…+9°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем южный 8-13 м/с. Днем тепло до +9°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 17 м/с. Днем тепло до +10°.

Вода в Черном море +6°…+9°.

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