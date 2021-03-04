Ялта возглавила топ-10 популярных городов для отдыха с детьми

В Ялте много отдыхающих с детьми. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сервиса бронирования жилья TVIL.RU выяснили, куда хотят поехать весной туристы с детьми.

Оказалось, что пальма первенства у Ялты (34,53%), второе место у Сочи (12,71%), «бронза» досталась Питеру (2,64%).

Аналитики отмечают, что туристы с детьми чаще всего бронируют номера в отелях, но очень редко коттеджи.

Топ-10 городов для отдыха с детьми в 2021 году (рейтинг составлен по данным брони с марта по апрель, средняя стоимость проживания в рублях за одну ночь)

Ялта, 3372

Сочи, 2066

Санкт-Петербург, 1810

Шерегеш, 10553

Пятигорск, 1646

Новосибирск, 1945

Суздаль, 19165

Банное, 5625

Казань, 2124

Сергиев Посад, 9367

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