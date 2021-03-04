Ялта возглавила топ-10 популярных городов для отдыха с детьми

В Ялте много отдыхающих с детьми.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сервиса бронирования жилья TVIL.RU выяснили, куда хотят поехать весной туристы с детьми.
Оказалось, что пальма первенства у Ялты (34,53%), второе место у Сочи (12,71%), «бронза» досталась Питеру (2,64%).
Аналитики отмечают, что туристы с детьми чаще всего бронируют номера в отелях, но очень редко коттеджи.
Топ-10 городов для отдыха с детьми в 2021 году (рейтинг составлен по данным брони с марта по апрель, средняя стоимость проживания в рублях за одну ночь)
Ялта, 3372
Сочи, 2066
Санкт-Петербург, 1810
Шерегеш, 10553
Пятигорск, 1646
Новосибирск, 1945
Суздаль, 19165
Банное, 5625
Казань, 2124
Сергиев Посад, 9367
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