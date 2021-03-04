«Истерла лапы до крови, когда тащили за машиной»: Покалеченная извергами собака обрела новый дом

Собаку забрали добрые и хорошие люди. Фото: ЕФПЖ «От сердца к сердцу». Ветеринарная помощь/VK

Первого января в Евпатории нашли собаку, которая лежала в луже крови.

- Она кричала, не переставая, лежа на спине и подняв лапы. Бедолага не могла встать, потому что подушечки лап были стерты до мяса, шла кровь, - сообщили волонтеры Евпаториийского фонда помощи животным «От сердца к сердцу».

Добрые люди отвезли несчастную в ветклинику.

- По характеру ран ветеринары предположили, что собаку скорее всего тащили по земле, не исключено, что вслед за машиной, поэтому все подушечки лап были стесаны, - отметили зоозащитники.

Деньги на лечение несчастной собирали всем миром.

И вот очередной собачий хеппи-энд:

- Добрая девушка Лутфие подарила Лапке дом, свою любовь и заботу!

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