В Крыму за сутки зафиксировали 67 человек с коронавирусом

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В Крыму за 3 марта зафиксировали 67 случаев коронавируса. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, семь человек переносят инфекцию бессимптомно, 43 заболевших самостоятельно обратились за медицинской помощью, 24 человека контактировали с заболевшими.

Лаборатории Крыма за сутки обследовали на коронавирус 3073 человека. Выздоровели за сутки 146 человек, а за весь период с начала пандемии - 32 323 человека.

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