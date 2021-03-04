В Крыму за сутки скончались четыре человека с коронавирусом

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За сутки в Крыму от коронавируса скончались четыре человека, с начала пандемии количество умерших достигло 949 человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения РК.

Амбулаторное лечение от коронавируса проходят 1789 человек, в стационарах находятся 1426 человек.

С начала пандемии выявили 35 989 заболевших, из них 67 зафиксировали за последние сутки.

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