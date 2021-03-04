Определена дата конкурса на пост главы Симферополя

Нового главу города выберут до конца месяца. Фото: Валентин Демидов/FB

Конкурс на пост главы администрации города Симферополя назначен на 29 марта. При этом с 5 до 15 марта будут собираться заявки от участников.

Решение приняли депутаты Симферополя. Причем единогласно.

Следует напомнить, что 19 февраля была принята отставку Елены Проценко, которая руководила городом полтора года. Она ушла с поста сити-менеджера по собственному желанию.

Временно обязанности главы администрации исполняет Валентин Демидов.

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