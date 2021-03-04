Определена дата конкурса на пост главы Симферополя

Нового главу города выберут до конца месяца. Фото: Валентин Демидов/FB
Конкурс на пост главы администрации города Симферополя назначен на 29 марта. При этом с 5 до 15 марта будут собираться заявки от участников.
Решение приняли депутаты Симферополя. Причем единогласно.
Следует напомнить, что 19 февраля была принята отставку Елены Проценко, которая руководила городом полтора года. Она ушла с поста сити-менеджера по собственному желанию.
Временно обязанности главы администрации исполняет Валентин Демидов.
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