Аксенов пообещал уголовные наказания за прием некачественного ремонта дорог

Фото: пресс-служба правительства Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил уголовными делами тем, кто подписал прием строительных работ объекта, на котором был сделан некачественный ремонт.

- Если у нас будет так, что снег сошел, и опять появились ямы, то тех, кто принимал объекты, буду воспринимать как заинтересованных в утверждении некачественных работ. Материально заинтересованных. Иначе оценивать такие ситуации не буду. В уголовном порядке будут отвечать все, кто подписывал акты приема работ. Все очень просто, - передает «Крым 24» слова Сергея Аксенова во время совещания о ходе реализаций инфраструктурных проектов РК.

Кроме того, в Крыму сформированы специальные группы людей, которые следят за стройкой объектов.

По данным председателя Совета министров РК Евгения Кабанова, контроль за ходом строительства объектов ведется еженедельно.

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