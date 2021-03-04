Представители турбизнеса запустили волну единения Фото: Анна КИРИЕНКО

Ежегодная туристическая выставка «Крым. Сезон – 2021» запустила волну единения индустрии гостеприимства. Мероприятие проходит в офлайн-режиме благодаря снятым ограничениям.

- Для туристического бизнеса выставка, как встреча нового года. Мы все на одной волне и очень рады встрече, - отметила организатор выставки Мария Мальгина. - Не все смогли приехать в Алушту, но период локдауна научил нас быть мобильными и присутствовать на многих мероприятиях дистанционно. Поэтому на нашей странице в соцсетях и Комитета по курортно-туристической и выставочной деятельности в Крыму будет идти онлайн-трансляция.

Информационным партнером выступает «Комсомольская правда» Фото: Анна КИРИЕНКО

В трех залах выставки представители туриндустрии и сегмента HoReCa в режиме нон-стоп обсуждают новые подходы в индустрии гостеприимства после ковид-кризиса, требования к безопасности и востребованность крымских курортов для отдыха и оздоровления.

Площадкой выставки «Крым. Сезон – 2021» в этом году стал курортный комплекс «Riviera Sunrise Resort & SPA» в Алуште. Информационным партнером выступает «Комсомольская правда». Деловая программа выставки доступна на сайте Межрегиональной выставки «Крым.Сезон-2021».

На выставке обсудят перспективы индустрии гостеприимства после ковид-кризиса Фото: Анна КИРИЕНКО

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