Бронь на летний отдых в Крыму уже на уровне 40%

Уровень бронирования отдыха в Крыму остается высоким Фото: Анна КИРИЕНКО

Уровень бронирования летнего отдыха в Крыму остается высоким и составляет около 40%. Об этом на туристической выставке «Крым. Сезон – 2021» сообщила генеральный директор компании UPRO GROUP (Санкт-Петербург) Тамара Черных.

- Уровень бронирования по отношению к 2020 году упал, но он существенно выше 2019 года, - отметила она. - Если по состоянию на 1 марта 2019 года бронирование на три летних месяца составляло 22-25%, то в 2020 году предварительная продажа была на уровне 51%.

По оценке эксперта, падения на внутреннем рынке нет, но туристы ждут открытия европейских курортов. Если этого не произойдет, будут ориентироваться на Черноморское побережье и Балтику.

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