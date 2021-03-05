Погода в Крыму на 5 марта: без осадков и тепло до + 14

В Крыму переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

5 марта на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 17 м/с. Температура воздуха днем +12…+14°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер южный до 17 м/с. Днем тепло до +13°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 17 м/с. Днем тепло до +10°.

Вода в Черном море +6°…+9°.

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