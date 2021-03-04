В Симферополе и Севастополе 5 марта частично отключат электричество

Электричество исчезнет на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
5 марта в некоторых районах Симферополя и Севастополя на время пропадет свет. Перебои с подачей энергии произойдут из-за ремонта трансформаторных подстанций и другого электрооборудования.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Суходольная, 25;
ул. Авангардная, 20-28, 36-40/18(чет), 21-37(нечет); ул. Гастелло, 4-38(чет);
ул. Макаренко, 26-32(чет);
ул. Молодежная, 112-156(чет), 113, 121-159(нечет); ул. Радио 12-40(чет),
11-35(нечет);
ул. Чайкиной Лизы, 48-100(чет), 15-59(нечет);
ул. Вишневая, 90-104(чет), 65-103(нечет);
пер. Вишневый, 20-24(чет); 1-23(нечет);
ул. Куйбышева 161-179(нечет);
ул. Шалфейная 90-118 (чет); 93-119 (нечет)
ул. Кечкеметская, 80/1(чет)
СЕВАСТОПОЛЬ
ночью c 4 на 5 марта, с 23.00 до 6.00
ул. Куликово поле 2 (д/с №28);
ул. Коробкова 1-19, 21-28, 31, 33;
пр. Коробкова 1-63;
ул. Короленко 10-24 (чет), 15, 21-41 (нечет), 32-54 (чет), 41-а, 43-а, 45-а, 43-75 (нечет);
пр. Короленко 2;
ул. Гражданская 2-14 (чет), 4-а;
ул. Макаренко 1-23;
пер. Макаренко 2-10 (чет);
ул. Нины Ониловой 26-38 (чет), 39-61;
ул. Олега Кошевого 16-22 (чет), 14-а, 28, 30;
ул. Пархоменко 6;
ул. Николая Музыки 29-а, 31-а, 29-59 (нечет);
пр. Бастионный 1-9;
ул. Ватутина 30-84 (чет), 23-к, 23-ж, 23-53 (нечет), 55-а;
ул. Лобанова 18-а, 19-а, 17-27 (нечет), 22, 24;
пр. Лобанова 2-11, 13-21 (нечет);
ул. Хабаровская 1-6, 8;
ул. Челябинская 1-а, 1-10, 12;
пр. Челябинский 2-а, 2, 4, 6;
ул. Якова Иванова 15, 17, 19, 26-40 (чет);
пр. Якова Иванова 1-17.
с 10.00 до 14.00
ул. Тараса Шевченко, 61;
ул. Комбрига Потапова, 14-24, 16-А, 21, 23, 37;
ул. Александра Маринеско, 1-А
с 11.00 до 14.00
ул. Кесаева 5/10,5/11,5/12,13,15;
ул. Колобова 15-А
с 11.00 до 15.00
пр. Победы 74-А,76-84;
ул. Ревякина 101
с 9.00 до 17.00
наб. Назукина 8-а,7-15,19-27;
пл. 1-го Мая 1;
ул. 7 Ноября 8,3-7;
ул. 9 Мая 6,5;
ул. Башенная 1-5;
ул. Калича 8,12-20,31-51,55,59-67;
ул. Кирова 10,34,1,5,9,41;
ул. Куприна 1;
ул. Рубцова Герасима 2,6,10,1-5,9,13,15;
пер. Нарядный;
ул. Краснознамённая 18;
ул. Терлецкого 24;
ул. Богдана Хмельницкого 6;
про. Квартальный 2-А,2,4
село Терновка: ул. Студенческая 14-46,13-45; ул. Подгорная 6-18,5-19с
село Родниковое: ул. Баштановая, 2-8; ул. Грищенко, 1-17; ул. Скитальца, 4-28, 1-25; ул. Заречная, 2-6, 1-А, 1-9; ул. Куликова, 18-а, 4-24, 27-Б, 19-35; пер. Кленовый, 2, 6-8, 1-7; ул. Кленовая, 2-20, 1-7; ул. Терлецкого, 2-38, 1-27
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50