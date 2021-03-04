В Симферополе и Севастополе 5 марта частично отключат электричество

Электричество исчезнет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

5 марта в некоторых районах Симферополя и Севастополя на время пропадет свет. Перебои с подачей энергии произойдут из-за ремонта трансформаторных подстанций и другого электрооборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Суходольная, 25;

ул. Авангардная, 20-28, 36-40/18(чет), 21-37(нечет); ул. Гастелло, 4-38(чет);

ул. Макаренко, 26-32(чет);

ул. Молодежная, 112-156(чет), 113, 121-159(нечет); ул. Радио 12-40(чет),

11-35(нечет);

ул. Чайкиной Лизы, 48-100(чет), 15-59(нечет);

ул. Вишневая, 90-104(чет), 65-103(нечет);

пер. Вишневый, 20-24(чет); 1-23(нечет);

ул. Куйбышева 161-179(нечет);

ул. Шалфейная 90-118 (чет); 93-119 (нечет)

ул. Кечкеметская, 80/1(чет)

СЕВАСТОПОЛЬ

ночью c 4 на 5 марта, с 23.00 до 6.00

ул. Куликово поле 2 (д/с №28);

ул. Коробкова 1-19, 21-28, 31, 33;

пр. Коробкова 1-63;

ул. Короленко 10-24 (чет), 15, 21-41 (нечет), 32-54 (чет), 41-а, 43-а, 45-а, 43-75 (нечет);

пр. Короленко 2;

ул. Гражданская 2-14 (чет), 4-а;

ул. Макаренко 1-23;

пер. Макаренко 2-10 (чет);

ул. Нины Ониловой 26-38 (чет), 39-61;

ул. Олега Кошевого 16-22 (чет), 14-а, 28, 30;

ул. Пархоменко 6;

ул. Николая Музыки 29-а, 31-а, 29-59 (нечет);

пр. Бастионный 1-9;

ул. Ватутина 30-84 (чет), 23-к, 23-ж, 23-53 (нечет), 55-а;

ул. Лобанова 18-а, 19-а, 17-27 (нечет), 22, 24;

пр. Лобанова 2-11, 13-21 (нечет);

ул. Хабаровская 1-6, 8;

ул. Челябинская 1-а, 1-10, 12;

пр. Челябинский 2-а, 2, 4, 6;

ул. Якова Иванова 15, 17, 19, 26-40 (чет);

пр. Якова Иванова 1-17.

с 10.00 до 14.00

ул. Тараса Шевченко, 61;

ул. Комбрига Потапова, 14-24, 16-А, 21, 23, 37;

ул. Александра Маринеско, 1-А

с 11.00 до 14.00

ул. Кесаева 5/10,5/11,5/12,13,15;

ул. Колобова 15-А

с 11.00 до 15.00

пр. Победы 74-А,76-84;

ул. Ревякина 101

с 9.00 до 17.00

наб. Назукина 8-а,7-15,19-27;

пл. 1-го Мая 1;

ул. 7 Ноября 8,3-7;

ул. 9 Мая 6,5;

ул. Башенная 1-5;

ул. Калича 8,12-20,31-51,55,59-67;

ул. Кирова 10,34,1,5,9,41;

ул. Куприна 1;

ул. Рубцова Герасима 2,6,10,1-5,9,13,15;

пер. Нарядный;

ул. Краснознамённая 18;

ул. Терлецкого 24;

ул. Богдана Хмельницкого 6;

про. Квартальный 2-А,2,4

село Терновка: ул. Студенческая 14-46,13-45; ул. Подгорная 6-18,5-19с

село Родниковое: ул. Баштановая, 2-8; ул. Грищенко, 1-17; ул. Скитальца, 4-28, 1-25; ул. Заречная, 2-6, 1-А, 1-9; ул. Куликова, 18-а, 4-24, 27-Б, 19-35; пер. Кленовый, 2, 6-8, 1-7; ул. Кленовая, 2-20, 1-7; ул. Терлецкого, 2-38, 1-27

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