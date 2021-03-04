На ремонт Луговской больницы в Симферополе потратят 220 миллионов рублей

Срок окончания ремонта намечен на конец 2022 года. Фото: Александра Тимощенко

Для ремонта в Луговской поликлиники в Симферополе крымские власти выбрали единственного исполнителя. Как сообщается в распоряжении главы республики, на работы выделят 219,4 миллионов рублей.

- Определить общество с ограниченной ответственностью «Крымэлектромонтажсервис» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Капитальный ремонт приёмного отделения ГБУЗ РК «Симферопольская ЦРКБ центральная районная клиническая больница», по адресу: Симферополь, улица Луговая, 73» с ценой контракта 50 792 404 рубля, – прописано в документе.

Общая стоимость будущих работ составит 129, 9 миллионов рублей. Срок окончания ремонта намечен на конец 2022 года.

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