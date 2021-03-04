Власти Симферополя не отказались от идеи создания парка в Каменке

В последнее время столица приросла несколькими городскими пространствами. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Жители Симферополя не первый год просят от городских властей новый парк. Люди видят его на месте бывшего мусорного полигона. В Каменке проживает около 25 тысячи человек, но никакого благоустроенного общественного пространства здесь нет.

Идея возведения парка нравилась бывшей главе Симферополя Елене Проценко, в прошлом году она даже выезжала на место. Но недавно Елена Степановна сложила полномочия, и среди симферопольцев поползли слухи о том, что теперь в Каменке вырастут элитные коттеджи.

Однако, как заверили ForPost в городской администрации, хотя Елена Проценко уже не работает, идея парка в высоких кабинетах жива.

- Ищем возможность заложить средства на разработку проекта межевания уже в этом году, - отметил представитель администрации Андрей Черниченко.

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