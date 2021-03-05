В Симферополе к 8 марта установят праздничную инсталляцию с подсветкой

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе к Международному женскому дню установят праздничную инсталляцию. Она появится на площади Ленина, сообщила начальник департамента развития экономического потенциала территории и муниципального заказа Оксана Чубко.

Арт-объект - это дар от городов-партнеров. Он простоит на площади еще несколько дней после праздника.

Напомним, ранее в администрации города сообщили о высадке 2,5 тысяч цветов крупноцветковой виолы. Масштабная озеленительная кампания в городе уже началась.

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