В Госсовете Крыма выступили за диалог вокруг застройки Форосского парка

По мнению депутатов, нагнетание политической напряженности может навредить Республике Фото: Елена ЛЕЛЮК

Депутаты крымского Госсовета предложили вести конструктивный диалог между всеми заинтересованными сторонами по застройке Форосского парка. Разговор между властью и гражданами должен быть нацелен на интересы людей и сохранение местной природы.

- Мы когда-то выступили против строительства цементного терминала в Феодосии. Тогда глава Крыма разобрался в этой проблеме и поддержал нас. Думаю, что и в ситуации с Форосским парком возможно найти верный подход, - говорит депутат крымского парламента Николай Волков.

В Госсовете выступают против нагнетания политической напряженности и предлагают не доводить социальные вопросы до абсурда, ведь это может навредить республике, передает «Крымская газета».

Напомним, жители Фороса стали протестовать на фоне строительства в парке детского лагеря и сноса ценных пород деревьев. Власти встречались по этому поводу с общественностью уже два раза, но обе сходки не принесли ни одной из сторон желаемого результата. Поэтому на место выехал глава Крыма Сергей Аксенов. Он объяснил, что строительство прекращать никто не будет, ведь все происходит в рамках закона.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50