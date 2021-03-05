Крымские ученые начали изучать суворовские крепости полуострова

Ученые вуза планируют провести три тематические экспедиции. Фото: Пресс-служба КФУ

Крымские ученые планируют отправиться в серию экспедиций по поиску суворовских крепостей 1778 года, которые сыграли важную роль в присоединении Крыма к Российской империи, сообщили в пресс-службе КФУ.

Теперь исследователи планируют разработать туристические маршруты по «суворовским местам», так как крепости, которые встречаются на пути, служили местами сдерживания турецких войск на полуострове.

- Они должны быть найдены на местности, приведены в надлежащий вид, снабжены информационными щитами. Значимым этапом работы экспедиций будет создание нескольких туристических маршрутов. Первой экскурсией станет путь от крепости в Ак-Мечетской Гавани (пгт. Черноморское) к высшей точке Тарханкута, где находится первый из обнаруженных фельдшанцев – оборонительных сооружений, - отмечает заведующая отделом естественно-научных методов в археологии Крыма Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма Крымского федерального университета Татьяна Смекалова.

Ученые вуза планируют провести три тематические экспедиции: осенью и весной этого года и осенью 2022 года. Исследовательскую программу подали на конкурс Президентских грантов России в следующем году, передает «Крымское информационное агентов».

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