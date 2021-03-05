Российская модель Решетникова привезла на отдых в Крым сына Тимати

Решетникова отдыхает вместе с сыном. Фото: Instagram

Знаменитая российская модель Анастасия Решетова арендовала в Крыму президентскую виллу в спа-отеле Mriya Resort. Это удовольствие стоит около 200 тысяч рублей в сутки.

Фотографии с отдыха Решетова опубликовала в своем Instagram. Модель отдыхает на полуострове вместе с сыном Ратмиром, отцом которого является Тимати.

- Бассейн подогреваемый. Здесь будем встречать закаты, - написала светская львица и добавила, что это достаточно продуманный отель.

Семья пробудет на отдыхе шесть дней, что обойдется им в круглую сумму. Как передает ForPost, для модели составлено специальное меню, которого она обещает придерживаться по возвращении в Москву.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50