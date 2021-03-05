Постпред России при ОБСЕ приравнял водную блокаду Крыма к попытке геноцида

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Желание официального Киева исключить подачу воды в Крым может приравниваться к геноциду, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Он отметил, что крымчане после присоединения полуострова к России столкнулись с нелегитимными санкциями со стороны США, Евросоюза и Канады. Лукашевич напомнил американским коллегам во время заседания Постоянного совета ОБСЕ о безуспешных санкциях в отношении Кубы. Однако украинские власти, по его словам, пошли еще дальше – они ввели экономическую, транспортную и водную блокаду Крыма.

По данным постпреда, в Киеве продолжают спекулировать на теме водоснабжения даже спустя семь лет. В качестве примера Лукашевич привел желание украинских властей достроить дамбуна 107-м километре Северо-Крымского канала, что позволит, по данным украинских чиновников, «максимально исключить попадание воды в Крым».

- Разве это можно назвать заботой о людях, которых Киев номинально считает своими гражданами? Напомню, право на воду является необходимым условием для реализации других прав человека, что подтверждено резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 64/292 и практикой Европейского суда по правам человека. Вообще, лишение доступа населения к воде может приравниваться к попытке геноцида, - заявил постпред.

Также Лукашевич добавил, что последствия водной блокады наносят ущерб не только Крыму, но и южным регионам Украины.

Напомним, что днепровская вода по Северо-Крымскому каналу перестала поступать в 2014 году, когда полуостров стал российским регионом.

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