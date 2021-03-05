Экс-глава МИД Украины забеспокоился, что Закарпатье повторит судьбу Крыма

Политик считает, что это шутка "по Фрейду" Фото: Архив "КП"

Закарпатский регион может повторить судьбу уже российского Крыма, считает бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Ранее премьер-министр Словакии Игорь Матович на одном из украинских радио пошутил о том, что в обмен на вакцину «Спутник V» передаст Закарпатскую Украину. На что бывший украинский политик написал у себя в соцсетях, что это шутка «по Фрейду», ведь многие до сих пор считают , что Закарпатье не принадлежит незалежной.

- Я всегда говорил, что мне нужно больше Украины в Закарпатской области, поэтому должна быть отдельная стратегия, независимо от того, кто у власти, - написал бывший министр.

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