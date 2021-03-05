В деле насильника из симферопольской школы пулевой стрельбы появились новые данные

Изнасилованные девочки годами молчали о том, что им пришлось пережить в стенах школы. Фото: из архива Спортивной школы олимпийского резерва по стрельбе имени В. С. Клименко

Обвиняемый в изнасиловании ученицы преподаватель симферопольской спортивной школы олимпийского резерва по стрельбе им. Клименко подозревается еще в одном изнасиловании несовершеннолетней.

По данным КП-Крым, в период с 7 ноября по 20 декабря 2018 года в помещении школы по адресу Трубаченко 18-Б 67-летний учитель совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки.

Напомним, в январе 2021 года мужчину уже обвинили за похожее деяние, которое произошло в 2017 году. Он изнасиловал 12-летнюю подопечную, а потом пригрозил ей смертью, если она расскажет о произошедшем кому-либо.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «совершение насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних детей». Бывшего учителя могут посадить от семи до пятнадцати лет.

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