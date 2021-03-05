Крым оказался не готов к высокому спросу на отдых в межсезонье. Такое мнение на туристической выставке «Крым. Сезон – 2021» высказала практикующий маркетолог и консультант Ирина Хомутова (Москва).

- В октябре в Крыму по расписанию наступил низкий сезон. И толпа людей, приехавшая после изоляции, поцеловала закрытые двери кафе и ресторанов, наблюдая, как из них выносят мебель, - отметила она.

Разделять туристический год на низкий и высокий сезон в условиях ограничений на выезд туристов за рубеж для Крыма непозволительно. Россияне готовы отдыхать и в феврале, и в ноябре — вопрос в туристическом продукте, который регион может предложить гостям.

- Есть потрясающая потребность, называется «посидеть в тишине». Замученный ограничениями, загруженный потребитель хочет сесть на холм или камень, услышать шум моря, погреть руки о чашку чая из крымских целебных трав, укутавшись в плед - на этот продукт приедут люди, - убеждена эксперт.

В целом, по ее оценке, 60% аудитории в возрасте 30 лет и старше страдают ковид-ипохондрией и этот фактор станет определяющим в выборе отдыха в ближайшие несколько лет.

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