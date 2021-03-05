В конце апреля из Москвы в Феодосию запустят прямые поезда

Поезд будет курсировать раз в три дня Фото: Виталий ПАРУБОВ

С 30 апреля из Москвы в Феодосию запускают прямой поезд. Он будет курсировать раз в три дня.

Состав проследует через Рязань, Мичуринск, Придачу, Ростов-на-Дону и Владиславовку, рассказали в пресс-службе компании-оператора перевозок «Гранд Сервис Экспресс».

- Поезд будет курсировать в теплое время года - с 30 апреля по 30 сентября. Из Москвы в Феодосию он будет ехать 28 часов, – сообщили в компании.

В Феодосию первый состав отправится 30 апреля в 14.45, прибудет он 1 мая в 18.55. Пассажиры смогут полюбоваться Крымским мостом и видом, который из него открывается. Поезд будет пересекать главную достопримечательность полуострова в светлое время суток.

- Купить билет можно как в плацкарт, так и в купе. Около каждого места свое освещение, USB-разъемы и розетки. Во всех вагонах работает система климат-контроль и биотуалеты, - заявили в пресс-службе.

Продажу билетов откроют за 90 суток до отправки.

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