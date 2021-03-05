До конца дня в Крыму усилится юго-западный ветер

6 марта в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра Фото: Архив "КП"

В Крыму в ближайшие сутки ожидается усиление юго-западного ветра, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

- 6 марта в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный ветер 20-25 м/с, - отметили в пресс-службе ведомства.

В сообщении также было сказано о том, что из-за ухудшения погодных условий на полуострове действует штормовое предупреждение.

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