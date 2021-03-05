Крымский полицейский помогал «черным риэлторам» заполучать квартиры мертвых людей

Мошенническую схему выявили сотрудники ФСБ. Фото: Следком по РК и Севастополю

Полицейский из Крыма помогал «черным риэлторам» присваивать квартиры, дома и земельные участки умерших людей. Силовик действовал в незаконной группировке с 2017 по 2018 год

Участковый рассказал сообщникам, как можно отчуждать и перепродавать квартиры, дома и земельные участки умерших крымчан, у которых не осталось родственников, сообщила старший помощник руководителя ГУ СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

- Полицейский, узнав о смерти одинокого гражданина, заходил в жилище, находил там документы на недвижимость и забирал их. Потом передавал сообщникам, которые спешно переоформляли жилье на других людей и продавали его, - объяснила Постнова.

Таким образом банде удалось продать несколько квартир, домов и один земельный участок. Еще несколько объектов они не успели продать.

В мошеннической схеме удалось разобраться крымским сотрудникам ФСБ по МВД. Как только незаконные действия раскрылись - виновного в злодеяниях полицейского тут же уволили. Против всех участников группы возбуждены уголовные дела по разным частям статьи 159 УК РФ (мошенничество, покушение на мошенничество).

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