Туристическую выставку «Крым. Сезон – 2021» посетили около 800 человека

Выставка «Крым. Сезон» традиционно открывает туристический год в Крыму Фото: Анна КИРИЕНКО

Ежегодная туристическая выставка «Крым. Сезон – 2021», которая проходила 4-5 марта в режиме офлайн на площадке курортного комплекса «Riviera Sunrise Resort & SPA» в Алуште, собрала около 800 посетителей. Еще около 4 тысяч человек следили за деловой программой дистанционно благодаря онлайн трансляции.

Выставка сменила ялтинскую прописку Фото: Анна КИРИЕНКО

- Выставка сохранила статус ежегодной и февральской, но перестала быть ялтинской, - отметила организатор выставки, председатель КРОО «Комитет по курортно-туристической и выставочной деятельности в Крыму» Мария Мальгина. - Мы поменяли площадку, поскольку решение принималось в сжатые сроки — только 1 марта в Крыму сняли запрет на проведение выставок, и команда UPRO GROUP во главе с Тамарой Черных сразу отреагировали на наше предложение и смогли организовать работу в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и привычным форматом деловой программы с обучающими семинарами. Задачи решали «с колес», получилось очень хорошо, и людей пришло больше, чем ожидали.

Ее участниками стали представители туриндустрии и сегмента HoReCa Фото: Анна КИРИЕНКО

Индустрия гостеприимства претерпевает изменения. У туристов есть новые запросы и ожидания от отдыха, которые необходимо удовлетворить. Безопасность, чистота и гигиена выходят на первый план.

Вся деловая программа выставки шла в режиме онлайн Фото: Анна КИРИЕНКО

- Весь 2020 год прошел в режиме «что-то пошло не так». Мы научились быстро думать, принимать решение, жить в моменте здесь и сейчас. И это объединяет туристический бизнес — мы на одной волне,- заключила Мальгина.

Организатором выставки выступает КРОО «Комитет по курортно-туристической и выставочной деятельности в Крыму» Фото: Анна КИРИЕНКО

Партнером выставки "Крым. Сезон -2021" стала команда UPRO GROUP во главе с Тамарой Черных Фото: Анна КИРИЕНКО

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52