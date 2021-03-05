Жители четырех поселков под Феодосией остались без газа из-за аварии

Фото: Архив "КП"

Под Феодосией во время работ по прокладке водовода рабочие повредили подземный газовод. В результате жители четырех населенных пунктов остались без газа, сообщили в пресс-службе феодосийской администрации.

- Сегодня в ходе выполнения работ по прокладке водовода в районе села Подгорное был поврежден подземный полиэтиленовый газопровод высокого давления диаметром 200 мм, в следствие чего без газоснабжения остались жители сел Подгорное и Южное, а также поселков Орджоникидзе и Коктебель, - сообщили в администрации.

По данным предприятия «Крымгазсети», аварию устраняют три бригады предприятия. Но длинные праздничные выходные жители Коктебеля, Южного, Орджоникидзе и Подгорного проведут без газа.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50