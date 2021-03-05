Во сколько мужчинам Крыма обойдется подарок на 8 марта

На полуострове проживает около одного миллиона женщин Фото: Архив "КП"

В преддверии самого долгожданного праздника весны специалисты Крымстата рассчитали средние цены на частые подарки для женщин к 8 марта, а соответствующие данные опубликовали на сайте ведомства.

Первыми в списке подарков идут, конечно, сладости и цветы. Если средняя цена букета начинается от 300 рублей, то стограммовую плитку молочного шоколада можно купить за 92 рубля, а торт – за 475 рублей.

На восьмое марта женщинам также дарят сумочки. Изделия из кожзама стоят подешевле – в среднем около двух тысяч рублей, а из натуральной – больше пяти тысяч рублей.

Из косметики мужчинам можно обратить внимание на крем для рук и туалетную воду. Если крем обойдется в пределах ста рублей, то туалетная вода может стоить около 1,3 тысячи рублей за 100 миллилитров. Мелкая бытовая техника может разорить мужчин на 2,5 тысячи рублей.

Бонусом к подарку можно купить милую мягкую игрушку. Она обойдется в 684 рубля. Средняя цена смартфона составит 11 тысяч рублей, а билет в кино – 333 рубля.

По информации Крымстата, на полуострове проживает около одного миллиона женщин.