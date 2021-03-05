В Симферополе и двух населенных пунктах отменят графики подачи воды на два дня

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В Симферополе и близлежащих населенных пунктах отменят графики подачи воды во время праздников. По данным госпредприятия «Вода Крыма», будет круглосуточное водоснабжение с 6 до 9 марта.

- В связи с предстоящим весенним праздником подача воды будет осуществляться с 06-00 06.03.2021 до 09-00 09.03.2021. В остальные дни подача воды будет осуществляться согласно утвержденному графику, - сообщили в пресс-службе.

Графики на два дня отменят в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах.

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