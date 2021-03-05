Из-за коронавирусных ограничений в Симферополе на 8 марта отменили массовые мероприятия

Решение принято с учетом рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей Фото: Архив "КП"

На 8 марта в крымской столице не планируют проводить массовые мероприятия из-за распространения коронавирусных ограничений, сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

- Такое решение принято с учетом рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по соблюдению санитарноэпидемиологических требований безопасности по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), - рассказали в пресс-службе «Крым 24».

Напомним, из-за временных ограничений в Крыму также отменили празднование Масленицы. В качестве альтернативы все концерты перенесут в онлайн-формат.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50