Погода в Крыму на 6 марта: дождь и тепло до + 11

На полуостров пришло ненастье. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

6 марта на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Днем дождь, вечером переходящий в снег. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный до 20 м/с. Температура воздуха днем до +9°, с понижением к концу дня до +1…+3°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер днем северо-западный до 17 м/с. Днем тепло до +9°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Днем дождь. Ветер днем северо-западный до 25 м/с. Днем тепло до +11°.

Вода в Черном море +6°…+9°.

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