В МИД Украины надеются, что ЕС введет санкции против России из-за Крыма по «механизму Навального»

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Евросоюз может применить против России тот же механизм санкций, что и после приговора Алексею Навальному. В МИДе считают, что против РФ нужно ввести ограничения за «нарушения» в Крыму.

- Санкции реальны. Мы передали Евросоюзу список людей, которых мы считаем виновными в нарушении прав человека Крыму. И мы будем прилагать все усилия, чтобы эти санкции были применены уже в этом году, - отметил украинский министр.

Напомним, что в конце февраля посол Украины при Евросоюзе Николай Точицкий заявил о передаче ЕС списков с лицами, против которых страна просит ввести новые санкции по такому же механизму, как после приговора Алексею Навальному. 2 марта глава Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина рассчитывает на аналогичный механизм санкций в отношении Москвы якобы «за нарушения прав человека» в Крыму.

Во вторник, 2 марта, ЕС ввел санкции против главы СК Александра Бастрыкина, командующего Росгвардией Виктора Золотова, руководителей ФСИН и Генпрокуратуры Александра Калашникова и Игоря Краснова. Им запрещено въезжать в страны Евросоюза и хранить средства в их банках.

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