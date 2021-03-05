Симферопольские дорожники устроили потоп на улице Жуковского

На улице Жуковского ремонтники дорог пробили водопровод. Фото: скриншот из видео

Сегодня, 5 марта, во время проведения ремонта дороги на улице Жуковского симферопольские дорожники случайно повредили трубу и устроили настоящий потоп. Очевидцы сняли на видео, как из-под дороги фонтаном вырывается вода.

- На улице Жуковского сейчас проходит ямочный ремонт дороги. Несколько дней ремонтники спокойно работали, меняли бордюры, а вот сегодня вечер не задался. Видимо устали парни, пятница, как никак. В Симферополе воды нет, а ребята «подливают масла в огонь». Всю улицу уже затопило, - рассказала КП-Крым жительница столицы.

Пока неизвестно, что на самом деле произошло на месте ремонта. Возможно, дорожники зацепили трубопровод, откуда активно начала фонтанировать вода.

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