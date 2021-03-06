В праздничные дни на дорогах Крыма будут организованы рейды для проверки водителей

При повторном нарушении водителя могут лишить прав на 3 года Фото: Архив "КП"

В Крыму во время праздничных выходных дней будут организованы рейды для выявления нетрезвых водителей, сообщили в управлении ГИБДД УМВД по республике.

Для того, чтобы предупредить дорожно-транспортные происшествия, с 5 по 9 марта будут организованы массовые проверки водителей. В пресс-службе уточнили, что время и место будут определяться в зависимости от интенсивности движения автомобилей.

Если водителя поймают в состоянии алкогольного опьянения, ему грозит серьезное правонарушение, из-за которого водители могут лишиться прав на два года и заплатить штраф 30 тысяч рублей. А при повторном нарушении - лишение свободы на два года и лишение прав на срок до трех лет.

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