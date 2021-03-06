На дороге Симферополь - Джанкой приступили к укладке верхнего слоя асфальта

Ремонтники будут работать на объекте круглосуточно. Фото: Григорий Назаров/ВАД

На дороге Симферополь - Джанкой сотрудники компании «ВАД» приступили к укладке верхнего слоя асфальтобетона. Работы ведутся на участке от старой симферопольской объездной до трассы «Таврида».

Первым делом дорожники будут укладывать асфальт по левой полосе, сообщил пресс-секретарь компании Григорий Назаров.

- Полосу, длиной около 2,5 километра, восстановят от начала участка до поселка Аграрное. После этого начнется укладка на левой полосе в обратном направлении. Ограничивать движение транспорта не будут. Водителям нужно будет двигать в направлении Симферополя или Джанкоя по правым полосам трассы, - сообщил Назаров.

Ремонт до Аграрного закончат к 8 марта. Следом начнется укладка покрытия на участке от поселка до городской объездной.

- Кроме того, на дороге снимают старое покрытие и расширяют проезжую часть, чтобы она соответствовала категорийным требованиям. Обустраивают площадки для остановки общественного транспорта и прилегающие тротуары, - отметил Григорий Назаров.

На дороге Симферополь - Джанкой первый слой асфальта ремонтники начали укладывать 2 марта. Всего восстановлению подлежит 6,5 километра трассы. Завершить работы «ВАД» должен до 30 июня.

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