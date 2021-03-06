Сводка по коронавирусу в Крыму: 65 новых случаев

Коронавирус отступает. Фото: Архив "КП"

За прошедшие сутки в Крыму зарегистрировано 65 новых случаев заражения ковидом, сообщил глава региона Сергей Аксенов. У пятерых болезнь протекает бессимптомно.

По данным главы РК, в лабораториях Крыма за сутки обследовано на коронавирус 2 тысячи 656 человек. За последние сутки выздоровели 105 человек.

- Из общего количества заболевших, 44 выявлены при обращении за медицинской помощью, 21 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - уточнил Аксенов.

Заметим, что всего с начала пандемии в Крыму ковидом заболели 36 тысяч 122 человека, выздоровели 32 тысячи 547.

По данным Крымского Минздрава, за сутки от осложнений умерли 6 человек. Всего с начала пандемии 961 человек.

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