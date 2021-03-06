В Симферополе несколько улиц остались без воды из-за аварии

На некоторых улицах будет снижено давление в сетях.
Фото: Архив "КП"
Аварийные работы на сетях холодного водоснабжения оставили без воды часть Симферополя.
Как сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма», воды не будет на улицах Гончарова, частично на Беспалова, а также на Ломоносова и Первомайской.
При этом давление в сетях будет снижено улицах Бела Куна, Бородина, Кечкеметская, а также на прилегающих улицах и переулках.
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