Машины украсили к МЕждународному женскому дню. Фото: ГУП РК "Крымтроллейбус".

В Симферополе, Алуште и Ялте запущены праздничные троллейбусы. Такой подарок предприятие сделало всем женщинам Крыма на 8 марта.

Как сообщили в ГУП «Крымтроллейбус», украшенные машины курсируют по маршрутам городов уже с 5 марта.

В Симферополе праздничный троллейбус идет по разным маршрутам, в Алуште по маршруту №2, а в Ялте по маршруту №1.

Более того, войдя в салон троллейбуса женщины могут получить приготовленные для них подарки и сувениры. Проезд для прекрасного пола – бесплатный.

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