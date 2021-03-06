Завод в Армянске задержал зарплату 3 тысячам работников

Тысячи людей не получили деньги в срок. Фото: архив "КП"

Химическому заводу в Армянске назначен штраф за нарушение трудового законодательства. Как установила прокуратура, сотрудники предприятия не получили свою зарплату за декабрь 2020 года в срок.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, проверка показала, что зарплата должна была выплачиваться не позднее 10 и 26 числа. Но 3 тысячи 483 сотрудника завода получили деньги за декабрь прошлого года только 11 января.

За нарушение предприятие обязано заплатить штраф в 50 тысяч рублей.

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