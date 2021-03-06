Жителей Крыма приглашают на высадку деревьев в парк «Форос»

Восстановить утраченные деревья обещал СЕргей Аксенов. Фото: Елена ЛЕЛЮК

В Форосском парке на Южном берегу Крыма состоится компенсационная высадка деревьев. 7 марта в 11.00 начнется первый этап озеленения.

Как сообщили в пресс-службе крымского правительства, на мероприятие приглашаются все желающие. В рамках восстановления зеленых насаждений парка планируется высадить 80 хвойных деревьев в нижней части Форосского парка.

Примечательно, что лопаты, перчатки и саженцы будут выдавать непосредственно в самом парке.

Напомним, ранее в парке «Форос» были спилены деревья с повреждениями корневой системы. По информации властей, процедура была плановой для парковых зон. Теперь согласно действующему законодательству Крыма вместо одного спиленного растения будет посажено три.

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