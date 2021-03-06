В аэропорту Симферополя женщин встречают цветами и поздравлениями

В Крыму волонтеры раздадут 4 тысячи тюльпанов. Фото: Аэропорт Симферополя.

Всероссийская акция «Вам, любимые», добралась и до симферопольского аэропорта. В воздушной гавани Крыма волонтеры и сотрудники встречают пассажирок поздравлениями и цветами.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, в общем по Крыму раздадут 4 тысячи тюльпанов.

На полуострове акцию организовывает Ресурсный центр поддержки добровольчества и региональные волонтерские движения при поддержке Госкомитета молодежной политики РК.

Акция проходит по всей стране с 6 по 8 марта.

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