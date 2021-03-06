Путин подписал указ о награждении санитарных врачей Крыма

Крымские врачи отмечены наградами. Фото: Архив "КП"

Работники крымского Роспотребнадзора удостоились государственных наград за вклад в борьбу с распространением коронавируса. Указ о награждении подписал лично президент РФ Владимир Путин.

Согласно указу на информпортале правительства, орденом Николая Пирогова награждены руководитель эпидемиологического отдела Светлана Листопад, исполняющий обязанности начальника отдел надзора на транспорте и санитарной охраны территории Юлия Мащенко, а также руководитель Бахчисарайского территориального отдела Лариса Бонина.

При этом работа Сакине Суфьяновой, главного эксперта одного из отделов крымского Роспотребнадзора, отмечена медалью Луки Крымского.

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