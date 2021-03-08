В Симферополе и Севастополе 9 марта частично отключат электричество

Свет исчезнет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

9 марта в некоторых районах Симферополя и Севастополя на время пропадет свет. Перебои с подачей энергии произойдут из-за ремонта трансформаторных подстанций и другого электрооборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Сейдали Куртсеитова, 16, 18;

ул. Мемета Аппазова, 19;

ул. Грибоедова, 66-100(чет), 41-53(нечет);

ул. Партизанская, 4-14(чет), 1а-11(нечет);

ул. Рубцова, 19;

ул. Трубаченко, 34-36(чет), 27-33,31а(нечет);

ул. Зенитная, 36-70(чет), 31-63а(нечет);

ул. Гражданская, 106

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 16.00

ул. Пухляковского 4-18;

ул. Янтарная 2-28,1-19;

ул. Ароматная 10-24,9-25;

ул. Андреевская 14,16,22,13-21;

ул. Ветвистая 24-26,32-34,21;

ул. Спутников 18-24,17-23

с 9.00 до 17.00

село Родниковое: ул. Баштановая, 2-8; ул. Грищенко, 1-17; ул. Скитальца, 4-28, 1-25; ул. Заречная, 2-6, 1-А, 1-9; ул. Куликова, 18-а, 4-24, 27-Б, 19-35; пер. Кленовый, 2, 6-8, 1-7; ул. Кленовая, 2-20, 1-7; ул. Терлецкого, 2-38, 1-27

с 8.00 до 17.00

ул. Боцманская 2, 1-7(нечет);

ул. Маршала Геловани 9;

ул. Флагманская

с 11.00 до 17.00

КСП Память Ленина уч.2,402,412,422,474,594, 403,405,409,415,429,593

село Терновка: ул. Студенческая (Черноморнефтегаз, оп.насосная воды); (Насосная станция «Терновка»), (ТСП Терновского с/с №337 КСП), (ЧП «Фанелс-ТТ», насосная зверофермы, крестьянское хозяйство гр. Огородов А.А.), (ТП Совхозная, звероферма);

село Родное: ул. Балаклавская 30, ул. Яны Дунья 14,18,22-24(чет), 1-5(нечет),9,17-19(нечет),23, ул. Новая жизнь 18, 17, ул. Садовая 2-24(чет),50, 1-31(нечет), ул. Умерова 2-6(чет), 3-7(нечет), ул. Новая 2-32(чет), 19-А,1-33(нечет), ул. Сумская 8-42(чет), 7-43(нечет), ул. Сахалина 2-10 (чет),16,22, 1-9(нечет),13-15(нечет), ул. Центральная 2-40(чет), 1-41(нечет), ул. Водопадная 2-8 (чет), 1-7(нечет), ул. Школьная 8-30(чет), 7-29(нечет) (д/сад №2), ул. Сумская 2-6(чет), 1-5 (нечет), ул. Центральная 23

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