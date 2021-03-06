«Армия была не способна»: Турчинов назвал свою версию потери Крыма

Александр Турчинов. Фото: Facebook
Бывший глава Верховной Рады Украины Александр Турчинов назвал новую версию потери Крыма. По его мнению, армия «незалежной» была не готова «защитить» полуостров.
- Армия фактически в начале 2014 года была не способна защищать страну, - заявил Турчинов СМИ Украины.
По его словам, активная мобилизация в 2014-м году была безуспешной. А привела к этому полностью разрушенная система военкоматов.
Напомним, что Крым стал частью РФ в результате референдума 2014 года, когда подавляющее большинство его жителей высказались за присоединение к России.
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