«Армия была не способна»: Турчинов назвал свою версию потери Крыма

Александр Турчинов. Фото: Facebook

Бывший глава Верховной Рады Украины Александр Турчинов назвал новую версию потери Крыма. По его мнению, армия «незалежной» была не готова «защитить» полуостров.

- Армия фактически в начале 2014 года была не способна защищать страну, - заявил Турчинов СМИ Украины.

По его словам, активная мобилизация в 2014-м году была безуспешной. А привела к этому полностью разрушенная система военкоматов.

Напомним, что Крым стал частью РФ в результате референдума 2014 года, когда подавляющее большинство его жителей высказались за присоединение к России.

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