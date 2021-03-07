Погода в Крыму на 7 марта: без осадков и тепло до + 11

Температура воды в Черном море +6°…9°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

7 марта на Крымском полуострове станет еще чуточку прохладнее.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +3…+5°, - сообщили в Крымском гидрометеоцетре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем западный до 10 м/с. Днем тепло до +7°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Днем тепло до +8°.

Температура воды в Черном море +6°…9°.

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