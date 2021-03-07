Коронавирус в Крыму: плюс 66 зараженных за сутки

Фото: глава РК Сергей Аксенов

В Крыму за 6 марта зафиксировали 66 случаев коронавируса, из них семь человек переносят инфекцию бессимптомно, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

- Из общего количества заболевших 51 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 15 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - уточнил глава РК.

По его словам, за сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 3081 человека.

Выздоровели после коронавируса 32 573 человека за весь период с начала пандемии.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50