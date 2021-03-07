Вот это маркетинг! В симферопольском супермаркете продают праздничную колбасу в виде восьмерок

Фото: "Жесть Крым"/"Вконтакте"

Все готовятся поздравлять дам к 8 марта. В преддверии праздника супермаркеты ищут свои оригинальные маркетинговые ходы. Так, например, в одном из ТЦ Симферополя упаковали колбасные изделия в форме символической восьмерки.

- И никаких роз и тюльпанов не нужно! - комментирует фото автор поста в группе «Жесть Крым».

Симферопольцы, конечно, восприняли такой маркетинг с юмором:

- 8 марта близко, скорей возьми сосиску, - шутит Антон.

Более оригинальным оказался другой симферополец:

- Попробую сегодня сделать такую восьмерку. Если получится - буду продавать.

Напомним, что с 6 по 8 марта в аэропорту Симферополя женщин встречают цветами и поздравлениями.

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