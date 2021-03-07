В Ялте 7 и 8 марта подают воду круглосуточно

Фото: Архив "КП"

В Ялте 7 и 8 марта будет круглосуточное водоснабжение. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

- Уважаемые ялтинцы! Уведомляю вас о том, что 7 и 8 марта будет осуществляться круглосуточное водоснабжение, - написала Павленко.

Напомним, что из-за засухи и обмеления водохранилищ в нескольких регионах и населенных пунктах Крыма ввели графики подачи воды. В Ялте перешли на подачу воды из альтернативных источников, поскольку обмелело водохранилище.

В Симферополе тоже сняли ограничения подачи воды с 6 по 8 марта.

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