В Керчи мужчина упал в траншею

Фото: предоставлено очевидцами

В Керчи во время земляных работ произошло ЧП - мужчина упал в вырытую траншею, его по пояс засыпало землей. Об этом КП-Крым сообщили очевидцы.

Фото: предоставлено очевидцами

По их данным, происшествие случилось около 12.45 на улице Международная.

В пресс-службе ГУ МЧС по Крыму сообщили, что к месту происшествия направили Специализированное морское управление МЧС. По прибытию на место было установлено, что в траншее глубиной 3,5-4 метра находится мужчина, присыпанный грунтом.

Спасатели вытащили мужчину из траншеи и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Фото: предоставлено очевидцами

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50